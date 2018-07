Lesionado, Valencia fica fora da Copa América e vira baixa no Santos

A seleção colombiana sofreu uma baixa para o restante da Copa América. No empate por 0 a 0 diante do Peru, no último domingo, o volante Edwin Valencia sofreu uma ruptura nos ligamentos cruzados do joelho direito e perderá o resto da competição. A grave lesão virou um problema também para o Santos, que pode ficar sem seu jogador até o fim da temporada.

Valencia se lesionou durante uma disputa de bola no último domingo, na qual caiu mal e ficou com a perna presa sob o corpo. O porta-voz da seleção, Mauricio Correa, foi o responsável por dar a notícia nesta segunda e explicou que o volante teve uma "ruptura completa" dos ligamentos que o deixará afastado do futebol por várias meses.

Aos 30 anos, Valencia acumula nova decepção na carreira, uma vez que já havia perdido a Copa do Mundo do ano passado por lesão. Sem ele, José Pekerman terá que quebrar a cabeça para montar o meio de campo da Colômbia nas quartas de final contra a Argentina, sexta-feira. Isso porque outro volante do elenco, Carlos Sánchez, também está fora, suspenso.

No Santos, Valencia vinha sendo titular no Campeonato Paulista e também fará falta para os próximos meses. Com sua ida para a Copa América, o jovem Lucas Octávio assumiu a posição, ganhou a confiança do técnico Marcelo Fernandes e deve ser mantido durante o afastamento do colombiano.