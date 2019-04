Valencia supera Sevilla fora de casa e rouba 6º lugar do rival no Espanhol

O Valencia derrotou o Sevilla por 1 a 0 na casa do adversário, o estádio Ramón Sánchez Pizjuán, neste domingo, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Espanhol, ultrapassou o rival da Andaluzia na tabela e acirrou a briga por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada.

O meia espanhol Dani Parejo fez de pênalti, poucos minutos antes do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, o gol que deu o triunfo ao Sevilla.

O resultado deixou mais acirrada a disputa no bolo dos times que garantem vaga na Liga dos Campeões e na Liga Europa pois o Valência foi aos 43 pontos, mesma pontuação do Sevilla, e roubou a sexta posição do time da Andaluzia na classificação pois leva a melhor no critério de desempate - o confronto direto.

Além de perder o sexto lugar e sair da zona de classificação às ligas europeias, o clube da Andaluzia desperdiçou, com a derrota, a oportunidade de pular para o quarto posto. Se vencesse, o Sevilla assumiria a quarta posição pois o Getafe, que ocupa a vaga no momento, com 46 pontos, e o Alaves, quinto colocado, também foram derrotados na rodada.

A próxima rodada será ainda mais crucial para os dois times na luta para estarem no grupo de elite do futebol espanhol, já que os dois terão confrontos diretos pela frente. Na quarta-feira, o Valencia medirá forças com o Real Madrid em casa e, um dia depois, o Sevilla recebe o Alavés.

Nos outros dois jogos deste domingo, dois empates: Levante (15º) e Eibar (11º) ficaram no 2 a 2, e Rayo Vallecano (19º) e Bétis (9º) empataram em 1 a 1.