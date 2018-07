Valencia tropeça no lanterna, só empata e segue ameaçado no Espanhol

O Valencia recebeu neste domingo o Granada, pressionou e criou diversas oportunidades, mas tropeçou na pior equipe deste Campeonato Espanhol. No Mestalla, a equipe não passou de um empate por 1 a 1 diante do lanterna da competição e segue, também, atormentada pelo fantasma do rebaixamento.

O péssimo resultado diante de seus torcedores deixou o Valencia com apenas 11 pontos em 12 partidas, na 15.ª colocação, a dois da degola. O Granada, por sua vez, segue sem vencer, mas ao menos pôde celebrar seu quinto ponto, ainda na lanterna. No próximo sábado, o Valencia viaja para encarar o Sevilla. Já o Granada pega o Celta de Vigo no domingo, novamente fora de casa.

Precisando da vitória neste sábado, o time da casa pressionou desde o início e perdeu algumas oportunidades. Mas a fase não é mesmo boa e o Valencia sofreu o primeiro gol nos acréscimos do primeiro tempo. Em rápido contra-ataque, Mehdi Carcela-Gonzalez recebeu enfiada de Kravets, arrancou e finalizou à queima-roupa.

Mas o gol não desanimou o Valencia. Pelo contrário, a equipe voltou a pleno vapor para o segundo tempo e deixou tudo igual logo com um minuto. Após boa jogada pela direita, Dani Parejo recebeu na área, dominou no peito e rolou no meio para Nani marcar.

A partir daí, o jogo virou um treino de ataque contra defesa. O Valencia foi para cima e passou a perder chance atrás de chance. Chegou a marcar com João Cancelo, mas o árbitro marcou impedimento. Nos últimos minutos, cresceu a estrela do mexicano Ochoa, que fez duas lindas defesas para garantir o empate.

ESPANYOL VENCE FORA

Na outra partida da rodada do Espanhol já encerrada neste domingo, o Espanyol marcou no fim para derrotar o Alavés por 1 a 0, mesmo fora de casa, e se distanciar da zona de rebaixamento. Logo depois de perder um pênalti, Gerard Moreno se redimiu e marcou o único gol da partida, que levou o time catalão a 15 pontos, em 12.º. O Alavés é o 14.º, com 13.