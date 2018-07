Valencia vacila e fica só no empate com o Villarreal pelo Espanhol

O Valencia não conseguiu furar o bloqueio bem montado pelo Villarreal e ficou apenas no empate sem gols em sua casa, o estádio Mestalla, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Os visitantes se converteram na terceira equipe na temporada capaz de pontuar no Mestalla. Com o empate, o Valencia chegou a 61 pontos e cedeu a terceira posição para o Atlético de Madrid, enquanto o Villarreal, com 50 pontos, mantém vivas suas chances de conquistar vaga em alguma competição europeia na próxima temporada.

Após boas partidas e uma campanha que chamava atenção pela regularidade, tanto fora quanto dentro de seus domínios, o Valencia começou sem organização o confronto deste domingo. Já o Villarreal soube sair para o duelo com muita atitude e técnica, controlando as ações dos adversários e levando perigo aos donos da casa.

O duelo seguiu truncado até o fim da etapa inicial, com algumas chances de bola parada para os visitantes, que também não converteram em gol o domínio das ações na partida. Na volta do intervalo, o Valencia conseguiu exibir um certo protagonismo, com mais posse de bola e controle das ações ofensivas, mas sem criar oportunidades claras de gol para abrir o placar.

Com algumas alterações no decorrer da segunda etapa, o time da casa tentava vislumbrar uma chance para abrir o marcador. Com a entrada de Rodrigo Moreno e Negredo, os anfitriões obrigaram o goleiro Asenjo a praticar boas defesas. Na primeira grande chance de gol da partida, o goleiro do Villarreal mostrou todo o seu talento para impedir a abertura do marcador, em toque de Negredo.

Mesmo aumentando a pressão no final do duelo, o Valencia não mostrou capacidade suficiente para abrir mais espaços na forte retranca do Villarreal, que por sua vez aguentou até o fim os ataques dos donos da casa para sair com um ponto do Mestalla.