Valencia vence 3ª seguida no Espanhol com gol de Jonas

A derrota deste sábado amplia a péssima campanha do Rayo Vallecano no Campeonato Espanhol. O clube de Madri ainda não pontuou como visitante, sofreu a sua sexta derrota consecutiva e é o lanterna do torneio nacional com apenas três pontos.

Jonas tem grande importância na reação do Valencia no Campeonato Espanhol. O brasileiro fez gols nas três vitórias consecutivas do time no torneio, sendo um contra o Granada, na última quarta-feira, no triunfo por 1 a 0, e dois contra o Sevilla, nos 3 a 1, no último domingo.

Dessa vez, Jonas fez o seu gol aos 36 minutos do primeiro tempo, chegando aos quatro marcados neste Campeonato Espanhol. Depois, o goleiro brasileiro Diego Alves fez boas defesas para impedir uma reação do Rayo Vallecano, assegurando mais um triunfo do Valencia.