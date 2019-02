Valencia supera Betis e será o rival do Barça na final da Copa do Rei

O Valencia fez o dever de casa, derrotou o Betis e garantiu vaga na decisão da Copa do Rei. Nesta quinta-feira, a equipe recebeu o adversário no Mestalla e levou a melhor por 1 a 0, resultado mais do que suficiente para ficar com a classificação, após o empate por 2 a 2 na ida, em Sevilha.

Agora, o Valencia terá a difícil tarefa de encarar o Barcelona na decisão do torneio. O time catalão eliminou o Real Madrid na última quarta, ao vencer por 3 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, após empate por 1 a 1 no Camp Nou.

Nesta quinta, os adversários fizeram confronto equilibrado. Mais ofensivo, mesmo tendo a vantagem do empate sem gols, o Valencia foi premiado aos 10 minutos do segundo tempo, quando o lateral Piccini deu ótima enfiada na área para Gameiro, que tocou sobre o goleiro para Rodrigo marcar. O Betis tentou responder nos minutos finais e chegou a pressionar, mas não teve forças para buscar a virada.

Esta será a 17.ª final de Copa do Rei para o Valencia, que busca seu oitavo título. O último foi conquistado há 11 anos, em 2008, diante do Getafe. Do outro lado, porém, estará o maior vencedor da competição, o Barcelona, que venceu 30 vezes e vem do tetracampeonato consecutivo.

A final da Copa do Rei é um consolo para um time que vive temporada decepcionante nas outras competições. Apenas nono colocado no Espanhol, o Valencia foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões e precisou se contentar com a disputa da Liga Europa, na qual está nas oitavas de final.