Valencia vence clássico local e segue de olho na vaga direta na Liga dos Campeões

Com a boa vitória, o time da casa sustentou a quarta posição na tabela do Campeonato Espanhol. A equipe tem agora 65 pontos, um a menos que o Atlético de Madrid, terceiro colocado na classificação. Somente os três primeiros entram direto na fase de grupos da Liga dos Campeões. O quarto precisa passar pela fase preliminar.

O triunfo desta segunda foi conquistado pouco a pouco, sem maiores obstáculos, em levantamentos na área. Aos 15, Alcacer cabeceou dentro da área e abriu o placar. Vinte minutos depois, cruzamento da esquerda foi concluído na cabeça de Sofiane Feghouli: 2 a 0. Na segunda etapa, Alvaro Negredo recebeu lançamento na esquerda, dominou no peito e encheu o pé para marcar belo gol aos 48 minutos.

A derrota no clássico local deixou o Levante mais perto da queda. Na 18ª colocação, tem apenas 28 pontos. Na próxima rodada, o time tentará se reabilitar diante do Espanyol, na sexta. O Valencia terá pela frente o líder Barcelona, jogando na casa do favorito, no sábado.