Valencia vence e confirma classificação na Copa do Rei

A vitória começou a ser construída no primeiro tempo, com dois gols em cinco minutos. Aos 25, Aduriz abriu o placar e, aos 30, Piatti definiu o placar da primeira etapa. Para avançar, o Levante teria que fazer seis gols na volta do intervalo.

Com o Valencia satisfeito e o Levante entregue, o segundo tempo não teve grandes emoções. Aos 17 minutos, Serrano foi expulso e deixou tudo ainda mais difícil para os donos da casa. Aos 40, novamente Piatti deixou sua marca e definiu o placar.

Agora o time valenciano terá pela frente o poderoso Barcelona na semifinal. A primeira partida acontecerá no Estádio Mestalla, na próxima quarta-feira, e a volta será no Camp Nou, no dia 8 de fevereiro. Quem passar desta fase enfrentará o vencedor do confronto entre Athletic Bilbao e Mirandés.