Valencia vence e rebaixa o La Coruña no Espanhol A última rodada do Campeonato Espanhol, encerrado neste sábado, marcou o rebaixamento do La Coruña para a segunda divisão da competição. O fato foi concretizado com uma derrota por 2 a 0 para o Valencia, amargada em casa, diante de um rival que não lutava por mais nenhum objetivo na competição.