Valencia vence e se aproxima da Liga dos Campeões

Com 62 pontos, o Valencia aparece em terceiro, a sete pontos do quarto colocado Mallorca e a oito do Sevilla, quinto na tabela e primeiro time fora da zona da Liga dos Campeões. Mallorca e Sevilla, porém, ainda jogam neste domingo pela 34.ª rodada do Espanhol.

O La Coruña foi a Valência precisando da vitória para continuar com chances remotas de classificação à Liga Europa. Mas o time deu de presente a vitória para o Valencia aos 34 minutos de jogo, quando o português Zé Castro colocou a mão na bola e o árbitro assinalou o pênalti.

Brigando pela artilharia da competição, David Villa foi para a cobrança e não desperdiçou, batendo na esquerda do goleiro, que caiu para a direita - foi o seu 21.º gol. Com isso, o atacante manteve o La Coruña na nona posição, somando 44 pontos.