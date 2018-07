Valencia vence Levante e aumenta pressão sobre Atlético pelo 3º lugar no Espanhol

Paco Alcácer colocou o Valencia na frente após cruzamento de Dani Parejo aos 16 minutos no estádio Mestalla antes de Lucas Orban cruzar para Sofiane Feghouli fazer o segundo de cabeça a nove minutos do intervalo.

Alvaro Negredo saiu do banco de reservas e deu números finais à retumbante vitória aos 48 minutos da segunda etapa.

O Valencia, que não conseguiu vaga nas competições europeias na última temporada, ocupa a quarta posição, com 65 pontos, e o Atlético, que no sábado empatou em 2 x 2 com o Málaga, é o terceiro, com 66 pontos.

Feghouli disse à televisão espanhola que o Valencia, que no sábado enfrenta o líder Barcelona, estava ansioso para voltar a vencer depois de empates seguidos com o Villarreal e o Athletic Bilbao.

"Achamos que controlamos o jogo bem contra um time que fica atrás e se defende, e tentamos atacar pelas alas", disse o atacante argelino.

"Vamos tentar tornar as coisas difíceis para o Barça e estamos pensando em vencer a próxima partida."

O Barcelona lidera com 75 pontos depois de desperdiçar uma vantagem de dois gols e empatar em 2 x 2 com o quinto colocado Sevilla no sábado. O Barça tem dois pontos a mais que o Real Madrid, que venceu o Eibar por 3 x 0 em casa.

Os três primeiros colocados do Campeonato Espanhol garantem vagas na fase de grupos da Liga dos Campeões da temporada seguinte, enquanto o quarto colocado assegura lugar na fase classificatória para a principal competição europeia de clubes.

O Valencia conquistou o Campeonato Espanhol pela última vez em 2004, sob comando do técnico Rafa Benítez. Agora, apoiado pelo bilionário de Cingapura Peter Lim, e sob o comando do técnico Nuno, a equipe inicia o processo de tentar novamente disputar títulos na Espanha e na Europa.

A equipe chegou à final da Liga dos Campeões em 2000 e 2001, sendo derrotada por Real Madrid e Bayern de Munique, respectivamente, mas os problemas financeiros que vieram depois disso forçaram o clube a vender alguns de seus principais jogadores, como David Villa, David Silva e Juan Mata.

Já o Levante, segundo maior clube da cidade de Valência, flerta com o rebaixamento e está na 18ª posição, abrindo a zona da degola, com 28 pontos, mesma pontuação do Almería, que é o 17º, e do Deportivo La Coruña, que ocupa a 16ª colocação.