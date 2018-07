Valencia vence Osasuna e alivia crise no Espanhol

Desta forma, o clube do atacante brasileiro Jonas assumiu a nona posição e manteve o Osasuna em situação complicada, pois a equipe estacionou nos 13 pontos, na 16.ª posição, e segue apenas um à frente do Granada, que encabeça a zona do rebaixamento, no 18.º lugar.

No único gol do confronto realizado no Estádio El Sadar, em Pamplona, o Valencia acabou marcando aos 9 minutos do segundo tempo, em um lance de sorte para Soldado. O argentino Pablo Piatti foi lançado no lado esquerdo da área e tentou cruzar. A bola desviou de leve na cabeça de um defensor, bateu na trave e voltou nos pés do atacante, que da pequena área finalizou com o goleiro adversário já batido no lance.

O momento instável do Valencia no Espanhol contrasta com a boa campanha realizada pela equipe na Liga dos Campeões, na qual o time avançou às oitavas de final empatado com o Bayern de Munique na liderança do Grupo F, na última quarta-feira, quando derrotou o Lille por 1 a 0, na França. Os espanhóis fecharam a chave com 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, ficando atrás do clube alemão apenas nos critérios de desempate.