Valencia vence time da 3ª divisão e garante vaga nas oitavas da Copa do Rei

Com um gol do atacante belga Michy Batshuayi, aos 14 minutos do segundo tempo, o Valencia derrotou o Ebro, da terceira divisão espanhola, no jogo de volta da quarta fase da Copa do Rei, por 1 a 0, no Estádio Mestalla, nesta terça-feira, e garantiu uma vaga nas oitavas de final.

No duelo de ida, os valencianos já haviam vencido por 2 a 1. Assim, sem maiores sustos, mas também sem muito brilho em um confronto com um adversário modesto, passou de fase no torneio mata-mata.

Também nesta terça, o Getafe eliminou o Córdoba ao golear, em seu campo, por 5 a 1, o adversário, que disputa a segunda divisão da Espanha. Portillo, Robert Ibáñez e Angel (três vezes) fizeram os gols da equipe, enquanto Artiles descontou para os visitantes. No placar agregado, o Getafe venceu por 7 a 2.

A surpresa do dia ficou, assim, reservada para o confronto entre dois times da elite da Espanha. O Leganés, em Madri, derrotou o Rayo Vallecano por 1 a 0, graças ao gol contra de Velázquez, aos 17 minutos de jogo. No primeiro duelo houve empate por 2 a 2.

Em Barcelona, o Espanyol, depois de perder o jogo de ida por 2 a 1, derrotou o Cádiz por 1 a 0, com gol de Hernán Perez, aos 31 minutos do segundo tempo. Assim, se classificou pelo gol feito fora de casa no primeiro duelo com o time da segunda divisão.

A quarta fase da Copa do Rei prossegue nesta quarta-feira com sete jogos, com destaque para Atlético de Madrid x Sant Andreu, time da quarta divisão nacional, e Barcelona x Cultural Leonesa, da terceira divisão. Na quinta, serão mais cinco jogos. Em um deles, o Real Madrid receberá o Melilla, da terceira divisão.