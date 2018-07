Valencia vence, ultrapassa Sevilla e sobe para o 4º lugar no Espanhol

Em Barcelona, o Valencia abriu 2 a 0, com gols marcados por Pablo Piatti e Pau Lopez, contra, aos 17 e aos 40 minutos do segundo tempo, respectivamente. Sergio Garcia diminuiu aos 44, mas não evitou a vitória do time visitante, que alcançou o quarto lugar do Campeonato Espanhol com 44 pontos.

O Valencia também se aproveitou da derrota do Sevilla para o Getafe por 2 a 1, fora de casa, um resultado que deixou a equipe visitante em quinto lugar no Campeonato Espanhol com 42 pontos. Alvaro Vazquez abriu o placar para o Getafe, Grzegorz Krychowiak empatou o duelo e Pedro Leon definiu o triunfo do time da casa.

Também neste domingo, em confronto direto na luta contra o rebaixamento o Almeria derrotou o Córdoba por 2 a 1, fora de casa. Os dois gols do time foram marcados pelo lateral-direito brasileiro Michel Macedo, que teve passagem apagada pelo Atlético Mineiro na sua carreira.