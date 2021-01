Valencia, Villarreal e Betis avançam na Copa do Rei; Eibar é eliminado

O Eibar foi o time da elite do futebol espanhol a ser vítima da zebra neste domingo na Copa do Rei. Fora de casa, perdeu por 3 a 1 para o Navalcarnero, clube da terceira divisão, que, assim, avançou às oitavas de final pela primeira vez na sua história. Juan Esnaider, filho do ex-atacante argentino Juan Eduardo Esnaider, marcou duas vezes para o pequeno clube de Madri.

O atacante japonês Yoshinori Muto colocou Eibar na frente aos 16 minutos e Manuel Jaimez empatou para os donos da casa, de pênalti, aos 30. Já os gols de Esnaider saíram no segundo tempo, sendo marcados aos 16 e aos 34 minutos.

O Eibar quase havia sido eliminado na fase anterior, quando precisou da prorrogação para superar o Las Rozas, outro clube madrilenho da terceira divisão. E agora acabou sucumbindo.

Todos os demais clubes da elite que entraram em campo neste domingo passaram por times de divisões inferiores. O Valencia derrotou o Alcorcón por 2 a 0, e o Villarreal venceu o Tenerife por 1 a 0. Já o Betis bateu o Sporting Gijón por 2 a 0, enquanto o Granada eliminou o Málaga por 2 a 1, e o Osasuna conseguiu passar pelo Espanyol por 2 a 0.