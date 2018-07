Valencia volta a superar Sevilla em batalha pelo 4º lugar na Espanha

O triunfo de 2 x 0 do Sevilla em casa diante do Rayo Vallecano no domingo deu a eles a vantagem na batalha pela quarta vaga da Espanha na Liga dos Campeões.

Mas a equipe do Valencia, que ficou de fora da lucrativa competição continental na última temporada, arrasou um time do Granada aparentemente condenado ao rebaixamento, com gols de Feghouli, Javi Fuego, Dani Parejo e Alvaro Negredo.

A cinco rodadas do fim do campeonato, o Valencia tem 68 pontos, dois à frente do Sevilla e quatro atrás do terceiro colocado Atlético de Madri, que bateu o Elche por 3 x 0 no sábado.

O Barcelona lidera com 81 pontos, dois a mais do que o Real Madrid.

