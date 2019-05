Valencia x Arsenal: onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga Europa

Valencia e Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Mestalla, em Valência, na Espanha, em confronto válido pela semifinal da Liga Europa.

Onde assistir Valencia x Arsenal?

A partida terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports. O jogo também terá transmissão online do Fox Play e o Estado fará minuto a minuto do confronto .

Na primeira partida da semifinal, disputada no dia 2 no Emirates Stadium, em Londres, o clube inglês venceu o duelo por 3 a 1 e pode até perder por um gol de diferença que estará classificado para a decisão do torneio.

