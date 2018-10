Valencia x Barcelona: horário e onde assistir o time de Messi

Valencia x Barcelona jogam neste domingo, às 15h45, no estádio Mestalla, no encerramento da 8ª rodada do Campeonato Espanhol. As duas equipes vivem momentos bem distintos na competição.

A partida terá transmissão da ESPN Brasil. A equipe de Messi começou a rodada como líder, com 14 pontos, mesma pontuação do Real Madrid, mas ficava à frente pelo saldo de gols (10 contra 6).

A equipe catalã ainda vem embalada com a boa vitória por 4 a 2 sobre o Tottenham, fora de casa, pela Liga dos Campeões, com Messi marcando dois gols. Philippe Coutinho e Rakitic também fizeram um gol cada.

Já o Valencia tem decepcionado neste começo de temporada. A equipe do técnico Marcelino García Toral iniciou a rodada com apenas oito pontos e próximo das últimas colocações do Campeonato Espanhol.