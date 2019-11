Valencia x Chelsea: onde assistir ao vivo

Valencia e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira pela quinta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. A partida será realizada às 14h55 (horário de Brasília), no estádio de Mestalla, em Valência. O confronto terá transmissão na TV e também pela internet.

Valencia x Chelsea terá transmissão do canal TNT para todo o Brasil. É possível assistir online pelo EI Plus.

Informações dos times

Faltando apenas duas rodadas para o final da fase de grupos, Valencia e Chelsea continuam na briga pelas duas vagas que garantem a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O time espanhol venceu o Lille por 4 a 1 na última rodada da competição e é o terceiro colocado do Grupo H, com 7 pontos.

O Chelsea soma os mesmos 7 pontos, mas ocupa a vice-liderança da chave pelo critério de desempate. A equipe inglesa empatou com o Ajax na última rodada em um jogo com quatro gols de cada time. O time holandês chegou a marcar 4 a 1 na partida, mas depois das expulsões de dois jogadores da equipe, Veltman e Blind, o Chelsea pressionou e empatou a partida em 4 a 4.