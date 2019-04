Valencia x Real Madrid: como assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

Valencia e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Mestalla, em partida válida pela 30.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir Valencia x Real Madrid?

Valencia x Real Madrid terá transmissão da ESPN. O Valencia chega para o jogo mais motivado após a sua vitória sobre o Sevilla por 1 a 0 no estádio Sánchez Pizjuán, que o mantém vivo na luta para chegar à Liga dos Campeões - o clube ocupa a 6.ª posição com 43 pontos.

Do outro lado, o técnico Zinedine Zidane poderá fazer mais um teste no Real Madrid, afinal ele já prepara o time para a próxima temporada, já que o clube está na 3.ª posição com 57 pontos, 12 atrás do líder Barcelona com apenas mais oito jogos para cada time no torneio.

Na última rodada, o Real Madrid venceu o Huesca por 3 a 2, em jogo disputado no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.