Valencia x Real Madrid: transmissão do jogo pelo Espanhol

Embalados, Valencia e Real Madrid se enfrentam neste domingo, no encerramento da 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão pela TV fechada e online e será disputada às 17h (horário de Brasília), no estádio Mestalla, em Valencia.

Valencia x Real Madrid: onde assistir

O torcedor pode assistir Valencia x Real Madrid pelo canal Fox Premium, que também fará transmissão online em seu site.

As duas equipes chegam animadas para a partida, já que conquistaram a classificação para a próxima fase da Liga dos Campeões no meio da semana. O Real derrotou o Brugge por 3 a 1 e garantiu o segundo lugar do Grupo A. Já o Valencia fez 1 a 0 no Ajax e ficou como líder do Grupo H.

No Campeonato Espanhol, o Real iniciou a rodada na segunda posição, com 34 pontos, e se prepara para enfrentar o rival Barcelona, em confronto que acontecerá na próxima quarta-feira. Já o Valencia é o sétimo, com 26, e vem de duas vitórias consecutivas na competição.