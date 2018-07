Valencia larga em vantagem na Copa do Rei da Espanha

O Valencia suou, mas conseguiu uma importante vantagem nas oitavas de final da Copa do Rei. Nesta quarta-feira, a equipe precisou de um gol de pênalti aos 41 minutos do segundo tempo para derrotar o Espanyol por 2 a 1, em casa. Agora, terá a vantagem do empate no jogo de volta, marcado para o próximo dia 13, em Barcelona.

Em casa, o Valencia começou melhor nesta quarta e marcou o primeiro gol logo aos 11 minutos, com Gaya. No segundo tempo, no entanto, o Espanyol evoluiu e empatou com o belo gol de Stuani, que, aos 15 minutos, deixou o zagueiro no chão antes de marcar. Já aos 41, no entanto, Negredo bateu pênalti com tranquilidade e selou o resultado.

Para chegar às quartas de final, o Espanyol precisará derrotar o Valencia na volta por 1 a 0. Se levar um gol, precisa triunfar por ao menos dois gols de diferença. Quem avançar, terá pela frente o vencedor do confronto entre Granada e Sevilla.

Em outro duelo iniciado nesta quarta, o Almería recebeu o Getafe e ficou apenas no empate por 1 a 1. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 14 e quem passar enfrentará o vencedor do confronto entre Villarreal e Real Sociedad.