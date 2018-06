Valentim admite atuação irregular do Botafogo e celebra classificação

O técnico Alberto Valentim admitiu que o Botafogo enfrentou mais dificuldades do que imaginava para assegurar a sua classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana na noite de quarta-feira. Após vencer o jogo de ida por 2 a 1 no Chile, o time perdeu várias oportunidades de gol e só empatou por 1 a 1 com o Audax Italiano no Engenhão, tendo, inclusive, sido pressionado no final do duelo.

"Foi um jogo difícil, de copa. Hoje foi um time bem diferente deles, um time mais forte, e a gente não conseguiu fazer um jogo muito bom. No primeiro tempo, tivemos muita dificuldade para sair jogando. Melhoramos no segundo", comentou o treinador.

Sem aprovar o desempenho técnico do Botafogo no duelo com o Audax Italiano, Valentim apontou que a garra dos jogadores e a vantagem conquistada no jogo de ida foram determinantes para a classificação. "Gostei da entrega, da vontade. O empate nos deu a classificação porque nós vencemos lá", disse.

Aos 19 anos, o volante Matheus Fernandes foi importante para o time ao marcar o seu primeiro gol entre os profissionais, o que rendeu elogios do treinador botafoguense. "Matheus vem crescendo, ajudando nosso time, fazendo com que a gente tenha essa saída de jogo com ele", afirmou Valentim.

Após passar de fase na Sul-Americana, o Botafogo voltará a jogar na segunda-feira, quando vai encarar o Fluminense, no Engenhão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O seu próximo adversário no torneio continental será definido através de sorteio.