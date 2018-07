Valentim admite que Palmeiras briga apenas pela Libertadores

Após derrota para o Vitória por 3 a 1, no Barradão, o técnico Alberto Valentim reconheceu que o Palmeiras está fora da disputa pelo título brasileiro. Após a 33ª rodada, a distância do Palmeiras para o líder Corinthians chegou a onze pontos (65 a 54).

“A gente não vai procurar mais o título porque ficou muito distante. A gente procura classificar o melhor possível para a Libertadores”, afirmou o treinador em entrevista coletiva no Barradão. “O Palmeiras luta por uma vaga na Libertadores. A gente precisa ser muito realista sempre. A gente tem um adversário que está em cima na tabela também (Flamengo, domingo, no Allianz Parque) e a gente precisa reagir rapidamente”, completou.

Os problemas na marcação que o Palmeiras mostrou na derrota para o Corinthians voltaram a prejudicar a equipe no jogo desta quarta-feira. Com falhas individuais na zaga e problemas na cobertura das laterais, o Palmeiras chegou a estar perdendo por 2 a 0 com 15 minutos do primeiro tempo.

“Depois de levar um gol de parada, outro de escanteio, outro de pênalti (no jogo anterior) hoje foi o dia que a gente não conseguiu marcar melhor, seja no individual ou no setor, que também falhou no aspecto defensivo. É uma coisa que eu vou trabalhar exaustivamente. Precisamos rever algumas coisas e fazer com que os jogadores melhorem ainda mais já para o próximo jogo com o Flamengo”, avaliou o treinador.