Valentim admite vacilo da zaga do Botafogo em gol do Cruzeiro

O técnico Alberto Valentim admitiu que o Botafogo vacilou no gol do Cruzeiro e que poderia ter evitado a derrota por 1 a 0, domingo, no estádio do Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na opinião dele, houve falta de atenção com o zagueiro Dedé, que subiu livre e garantiu a vitória do time mineiro.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"Podíamos ter marcado mais forte. O Dedé a gente sabe que é um jogador de muita qualidade no jogo aéreo, não podíamos ter dado chance para que cabeceasse tão livre. Mas perdemos juntos. Agora é recuperar para um jogo decisivo na quarta-feira", disse o treinador.

O Botafogo recebe o Audax Italiano no duelo de volta da Copa sul-americana. O time carioca venceu o jogo de ida por 2 a 1 e garante vaga à próxima fase com um empate. Para a partida, o treinador avisou que ainda não contará com o lateral-esquerdo Moisés, que se recupera de entorse no tornozelo direito. E também não terá o atacante uruguaio Aguirre, que cumpre suspensão de três partidas em torneios sul-americanos.

"Ele ainda precisa de mais treinos, então não levarei contra o Audax Italiano. E o Aguirre não pode jogar a Sul-Americana (próximos dois jogos). Vamos com esses jogadores, recuperá-los.

O Botafogo ocupa a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, com cinco pontos. Pela competição nacional, o time alvinegro volta a campo na segunda-feira, às 20h, quando fará o clássico contra o Fluminense no estádio do Engenhão.