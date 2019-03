Valentim cobra que Vasco tire lição da derrota para o Bangu e promete reação

O técnico Alberto Valentim pediu que o time do Vasco tire aprendizados da derrota por 2 a 1 sofrida para o Bangu, neste sábado, pela sexta rodada da Taça Rio. O revés pode resultar na eliminação vascaína do segundo turno do Campeonato Carioca, caso o Volta Redonda vença o Boavista neste domingo.

"Lição que temos que criar, não serve só para derrota, mas principalmente na vitória, é que precisamos continuar evoluindo, seja no individual ou no coletivo, para que lá na frente conquistemos os objetivos que temos neste ano. A gente se cobra e vamos reagir rapidamente", prometeu.

O treinador lembrou que o Vasco fez uma boa partida na última quinta-feira, quando venceu o Resende por 2 a 0, fora de casa. "A ideia era repetir a partida que fizemos no meio de semana. De criar chance de gol, jogar muito no campo do adversário. "Era para repetirmos, mas não conseguimos, porque erramos muito tecnicamente", analisou.

O time cruzmaltino tem oito pontos na Taça Rio, mesmo número do Volta Redonda no Grupo B. Para avançar, o Vasco precisa que, neste domingo, o time do interior do Rio de Janeiro perca em casa para o Boavista, vice-lanterna do Grupo C.

Se avançar na Taça Rio, o Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, para enfrentar o Bangu por uma vaga na final do segundo turno, em partida única. As semifinais gerais da competição vão acontecer no primeiro fim de semana de abril, nos dias 6 e 7, e os vascaínos têm vaga assegurada por causa da conquista da Taça Guanabara.