Valentim comanda treino com volta de colombianos no Palmeiras

O técnico Alberto Valentim contou com novidades no treino do Palmeiras na manhã deste sábado, em preparação para o jogo contra o Avaí, na segunda-feira, pelo Brasileirão. Ele teve o retorno de Miguel Borja e Yerry Mina, que estavam com a seleção colombiana em amistosos nos últimos dias.

Mina e Borja participaram normalmente do trabalho técnico, que não contou com os titulares que golearam o Sport na noite de quinta-feira. Eles apenas fizeram trabalho leve no gramado e fisioterapia.

A dupla colombiana reforçou o treino dos reservas, que contaram ainda com a presença de Róger Guedes. O atacante ficou de fora do jogo contra o Sport e também não treinou na quinta.

Os jogadores voltam ao trabalho na tarde deste domingo, na última atividade antes da viagem à Florianópolis para o confronto com o ameaçado Avaí. A partida está marcada para as 20 horas de segunda. O Palmeiras entrará em campo já com a vaga garantida na próxima edição da Copa Libertadores.