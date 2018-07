Valentim comanda treino fechado no Palmeiras em preparação para pegar Cruzeiro

O técnico interino Alberto Valentim, do Palmeiras, dirigiu neste sábado um treino fechado, sem a presença de torcedores e da imprensa, na Academia de Futebol, em São Paulo, na preparação da equipe que enfrentará em casa o Cruzeiro, nesta segunda-feira, no estádio Allianz Parque, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador, que comandará mais uma sessão de treinamentos com o elenco alviverde neste domingo, não poderá contar com o volante Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio, no fim de semana passado, em Porto Alegre. Felipe Melo e Thiago Santos são opções para a vaga. Mas Jean e Arouca também podem surgir entre os titulares.

No ataque, o colombiano Borja deverá estar novamente entre os 11 jogadores que iniciarão a partida. O jogador, que recuperou o posto de titular com a saída do técnico Cuca e a ascensão do interino Valentim, deu nesta semana declarações à rádio Caracol, da Colômbia, que foram interpretadas como sendo a intenção dele em voltar para o país de origem.

Entretanto, Borja garantiu que as suas palavras tinham a ver com o futuro e que a sua cabeça está voltada exclusivamente para o clube paulista.

Uma vitória sobre o time celeste será importantíssima para o Palmeiras na perseguição ao Corinthians, líder do Brasileirão. O triunfo alviverde, aliado à uma derrota da equipe corintiana diante da Ponte Preta, em Campinas (SP), neste domingo, reduziria a diferença entre os rivais para apenas três pontos.

Com essa combinação de resultados, o time palmeirense teria a oportunidade de ultrapassar o Corinthians na tabela de classificação no dérbi marcado para o dia 5 de novembro, no estádio Itaquerão, pela 32.ª rodada. Com três pontos a menos, o Palmeiras empataria em pontos (59 a 59), mas superaria o time alvinegro nos critérios de desempate, pois teria uma vitória a mais que o rival.