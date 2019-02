Alberto Valentim confirma escalação de Werley como titular do Vasco

O técnico Alberto Valentim confirmou a escalação de Werley no time titular do Vasco, na partida desta quarta-feira, pela semifinal da Taça Guanabara, no Maracanã. O zagueiro havia sido liberado dos treinos por causa da morte do seu primo, Pablo, uma das dez vítimas do incêndio que aconteceu na última sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, do Flamengo.

"Se nós estamos tristes, o Werley está mais ainda, mas ele quer atuar. Treinou nesta segunda-feira normalmente e vai para essa partida ainda com um sentimento de tristeza pelo fato de a tragédia ser muito recente. O Werley quer e vai jogar. É nosso titular. O que o Vasco passou a ele foi que ficasse em Minas Gerais o tempo que achasse necessário, mas ele decidir vir nos ajudar. É um grande profissional", disse o treinador.

Sobre os demais detalhes do time titular, Valentim preferiu fazer mistério. Uma das dúvidas é se o meia titular será Thiago Galhardo ou Bruno César. "Eu misturo muito os jogadores durante a semana. Eu tenho um time na cabeça e trabalhamos ele durante o treino final. Por tudo que aconteceu, depois do jogo da Copa do Brasil, acabamos tendo uma semana cheia para trabalhar, então aproveitamos bem esse período", declarou.

"A ideia é ir com um time forte e descansado para fazer um grande jogo num gramado que nos dará condições de jogar um bom futebol", projetou o técnico, calejado pela quase eliminação da equipe na Copa do Brasil, há uma semana, para o Juazeirense.

Valentim aproveitou para elogiar o rival desta quarta-feira. "O Resende será um adversário muito difícil. É o melhor time tirando os quatro grandes. Vimos bastante sobre esse adversário. Foi uma equipe que colocou dificuldades para Botafogo e Flamengo, e conseguiu um placar muito bom na última partida contra o Bangu. Conversamos com o grupo nos últimos dias e alertamos que não teremos facilidade nesse jogo. Esperamos uma partida muito disputada", avaliou o técnico.