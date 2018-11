Valentim confirma Maxi López e celebra retorno do argentino contra o São Paulo

Maxi López voltará ao Vasco no confronto diante do São Paulo. Recuperado de uma lesão no pé direito que o afastou dos gramados nas últimas duas partidas do time carioca, o atacante argentino treinou neste início de semana e vai a campo na partida desta quinta-feira, às 20 horas, em São Januário, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Maxi é um jogador muito importante. Tem nos ajudado a passar tranquilidade para os demais jogadores. A gente sabe do momento. Preciso lembrar que outros jogadores estão fazendo esse papel", declarou o técnico Alberto Valentim em entrevista coletiva nesta quarta.

O argentino sofreu um pisão que provocou um profundo corte em seu pé direito na derrota para o Grêmio, no último dia 11. De lá para cá, foi ausência no empate com o Atlético-PR e na queda diante do Corinthians. Ele treinou normalmente na terça e participou do aquecimento da atividade desta quarta, antes de ela ser fechada à imprensa. Apesar de ainda utilizar uma proteção na área lesionada, Valentim confirmou seu retorno.

"Maxi está sem dor. É uma proteção normal. Ele está fazendo tudo, batendo na bola, fazendo os movimentos, está treinando normalmente. Então, não vai ter problema", afirmou. "Treinou normalmente, fez a parte física nos dias em que não podia treinar com o grupo. A gente esperar contar com ele 100%."

A presença de Maxi em campo é fundamental para uma equipe que precisa vencer para não correr risco de terminar a rodada na zona do rebaixamento. Em situação bastante delicada, o Vasco ocupa a 15.ª colocação da tabela, com 39 pontos, apenas dois acima do América-MG, que hoje cairia para a Série B.

"É preciso tranquilidade. Os jogadores sabem que estão jogando bem, mas ao mesmo tempo precisam dar mais. Precisamos estar atentos o tempo todo. Vamos estudar o time de São Paulo e ver as coisas boas que fizemos para repetir neste jogo", considerou Valentim. "Tenho certeza que o torcedor vai para nos ajudar, apoiar muito. Essa torcida apoia o tempo todo."