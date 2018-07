Valentim confirma presença de Gilson e faz mistério no meio-campo do Botafogo

O técnico Alberto Valentim concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, em Santiago, no Chile, na véspera do duelo do Botafogo contra o Audax Italiano, na estreia das equipes na Copa Sul-Americana.

Valentim confirmou a presença do lateral-esquerdo Gilson na vaga de Moisés, machucado. Mas optou por fazer mistério sobre quem entrará no lugar do meio-campista Luiz Fernando. "O Gilson é o único jogador que trouxemos para essa posição e por isso vai jogar. No lugar do Luiz, vou esconder."

O treinador tem três opções para a posição: Rodrigo Pimpão, Ezequiel e Leandro Carvalho. Na decisão do Campeonato Carioca contra o Vasco, quando Luiz Fernando se machucou, Valentim optou pela entrada de Pimpão.

Apesar de o Audax Italiano ser o lanterna da competição nacional, o treinador acredita que será uma dura partida."Jogo difícil, muda a chave. Mesmo não estando bem no nacional, eles mudam. Tem a regra do gol fora e temos que tentar o gol aqui para levar vantagem para o Rio", disse o treinador.

"Os primeiros 20 minutos vão ser de pressão deles, vão procurar jogar no nosso campo. Temos que ficar atentos à nossa saída de bola para jogarmos no campo deles", complementou o técnico do Botafogo.