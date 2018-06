Valentim confirma volta de Léo Valencia, mas não garante titularidade

O técnico Alberto Valentim terá um importante reforço para escalar o Botafogo neste domingo diante do América-MG, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Léo Valencia se recuperou de uma lesão muscular e está novamente disponível. Resta saber se voltará a ser titular

"O Léo Valência está treinando normalmente, assim como o Moisés. O Marcelo ainda não está bem. Estou ganhando reforços importantes que vão nos ajudar muito", declarou Valentim nesta sexta-feira.

Valencia vinha sendo titular do Botafogo até sofrer um problema na coxa direita, que o impediu de encarar o Fluminense, na segunda-feira. Kieza entrou em sua vaga e teve a atuação elogiada por Valentim. Até por isso, pode continuar como titular neste domingo.

Sobre Moisés, o lateral se mostrou plenamente recuperado de uma lesão no tornozelo direito, sofrida ainda no Campeonato Carioca, e estava disponível para encarar o Fluminense, mas ficou no banco. Diante do América-MG, a tendência é que Gilson siga ocupando a vaga pelo lado esquerdo.

"Tenho que ser transparente com eles. O Moisés vinha em um grande momento, mas o Gilson correspondeu. Tenho que pensar jogo a jogo e ver quem estará melhor fisicamente, como o adversário joga. Tudo isso conta na hora da decisão", comentou Valentim.

Independentemente de quem atuar no domingo, Valentim ressaltou que a meta é conquistar os três pontos, mesmo fora de casa. "Precisamos encarar o América-MG de uma forma séria. Um time bom, que se defende bem. Precisamos fazer pontos fora de casa, principalmente contra um adversário direto na tabela. O número que a gente colocou na cabeça são os três pontos no Independência."