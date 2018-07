Valentim culpa gramado 'impraticável' por atuação irregular do Botafogo

O técnico Alberto Valentim culpou as condições ruins do gramado da Ilha do Retiro pela atuação irregular do Botafogo no empate por 1 a 1 com o Sport, na noite de segunda-feira, no complemento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para não ser derrotado, o time contou com uma grande atuação do goleiro Gatito Fernández, que fez várias defesas difíceis, e um gol de Rodrigo Lindoso nos acréscimos da etapa final.

"O campo fez com que nós pudéssemos não jogar. Estava impraticável. É uma pena, porque aqui tem um estádio de Copa do Mundo, o gramado com certeza tem uma drenagem melhor", afirmou o treinador botafoguense, lembrando da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata e a comparando com a Ilha do Retiro.

Valentim também admitiu que o Botafogo teve uma atuação abaixo do nível que vinha sendo apresentado, mas exaltou a postura aguerrida da sua equipe para não deixar o campo derrotada. "A gente não conseguiu jogar o que vinha jogando. Mas a equipe está de parabéns pela forma como encarou o jogo. Sabíamos que os jogadores teriam que ser muito guerreiros para sair com um resultado positivo. Queríamos a vitória e lutamos até o final", comentou.

Assim, Valentim classificou o resultado como "bom", embora o Botafogo ainda não tenha vencido no Brasileirão - é o 14º colocado, com dois pontos. "Seria ótimo se nós tivéssemos vencido", concluiu.

O Botafogo voltará a entrar em campo no sábado, quando vai receber o Grêmio, no Engenhão, pela terceira rodada do torneio nacional.