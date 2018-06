Valentim destaca evolução do Botafogo e semana cheia antes do clássico

O técnico Alberto Valentim tem dois jogos à frente do Botafogo e somou duas vitórias. A mais recente, no domingo, sobre a Cabofriense, por 1 a 0, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Após a partida, o treinador valorizou a atuação da sua equipe e viu evolução em relação ao jogo de sua estreia. "Na parte defensiva, seguimos sem dar chances claras aos rivais. Está organizado, jogadores têm feito movimentos defensivos que eu tenho gostado. Acho importante também como se comportou em número de finalizações e chances claras do adversários. A evolução foi pequena, mas tem que ser mesmo em relação ao primeiro jogo", disse.

O treinador agora terá um grande teste pela frente. No sábado, o time alvinegro enfrentará o Flamengo, em local ainda a ser definido, pela terceira rodada da Taça Rio. A boa notícia é que Alberto Valentim terá a semana inteira para preparar a equipe.

"Sinceramente ainda não cheguei a pensar no Flamengo. Temos uma semana cheia, vamos ver como as coisas vão acontecer. Time (do Flamengo) não veio bem no último clássico (perdeu por 4 a 0 para o Fluminense). O Carpegiani optou por alguns jogadores que não vinham atuando, não sei se vai fazer a mesma coisa. Teremos dias para estudar o time do Flamengo", afirmou.

Apesar de ter ido a seis pontos e ter 100% de aproveitamento na Taça Rio, o Botafogo ocupa apenas a quarta colocação no Grupo C. Isso porque Fluminense, Portuguesa-RJ e Boavista também venceram seus dois jogos e ficam à frente nos critérios de desempate.