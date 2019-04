Alberto Valentim garante que Vasco não vai entrar em campo pensando no empate

O técnico Alberto Valentim descartou a possibilidade de o Vasco jogar pelo empate no confronto com o Bangu, domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. O time de São Januário foi campeão da Taça Guanabara e, com melhor campanha que o rival, se classificará para a decisão em caso de um placar igual.

"Vamos procurar fazer o nosso jogo, sem lembrar dessa vantagem do empate. O Vasco vai para procurar vencer a partida, como sempre fez e como tem que ser sempre. Quando estivermos no ataque, buscaremos fazer uma fase ofensiva forte, com o maior número de jogadores na área do adversário. O mesmo quando estivermos sendo atacados. É preciso ter sempre equilíbrio nas duas fases do jogo", afirmou o comandante, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O treinador também lembrou o fato de ter de enfrentar o Bangu pela terceira vez em duas semanas. Os dois times mediram forças na rodada final da fase de classificação da Taça Rio, no dia 23 de março, em São Januário, onde a equipe vascaína foi derrotada por 2 a 1. Em seguida, no dia 28, o time cruzmaltino deu o troco com uma vitória por 1 a 0, no Maracanã, na semifinal do segundo turno.

"Tem o lado bom e o lado ruim, principalmente no aspecto de conhecimento do adversário, apesar de hoje termos muitas ferramentas que facilitam esse processo", disse Valentim, que em seguida analisou o rival e cobrou empenho da sua equipe para assegurar a classificação à decisão do Estadual.

"É um time forte e muito bem treinado pelo Ado. Possui jogadores interessantes e que são muito obedientes taticamente. Será uma partida difícil, se trata de uma semifinal, e precisamos dar tudo dentro de campo, jogando com muita qualidade para vencer a partida e garantir a vaga para a final", ressaltou.

MAXI LÓPEZ - Já ao comentar sobre o time que vai a campo no domingo, Valentim não quis confirmar a presença do atacante Maxi López na partida, apesar de o argentino já estar recuperado de uma lombalgia, que o tirou dos dois últimos jogos. Mas o técnico adiantou que, se o atleta for relacionado, vai começar o duelo como opção de banco.

"Vamos esperar até o treino deste sábado. O Maxi ainda sente algumas dores, e por isso ainda não estamos podendo contar 100% com ele. Vem tratando e se empenhando bastante para retornar ao time. Tem trabalhado muitas vezes em dois períodos e esperamos contar com ele para o jogo de domingo. Se estiver relacionado, até pelo tempo sem jogar e por ainda estar se recuperando, ficará como opção", avisou.