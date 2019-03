Valentim elogia Avaí e faz mistério sobre escalação do Vasco na Copa do Brasil

O Vasco inicia nesta quinta-feira o confronto de terceira fase da Copa do Brasil diante do Avaí. Em São Januário, a equipe cruzmaltina vai enfrentar o adversário recém-promovido à primeira divisão. O técnico Alberto Valentim mostrou conhecer o rival, elogiou o treinador do time catarinense e pediu muita atenção a seus comandados.

"Precisamos estar bem atentos nesse jogo difícil que teremos contra o Avaí. É uma equipe que possui um técnico muito experiente. Já tive o prazer de ser treinado pelo Geninho e sei como ele sabe montar muito bem os times que comanda. Além disso, o Avaí possui jogadores experientes no sistema defensivo e um ataque muito veloz. Precisamos ter muito cuidado, declarou nesta quarta-feira.

A tendência é que Valentim repita o time que empatou com o Flamengo no sábado, pela Taça Rio, com Thiago Galhardo e Yago Pikachu entre os titulares e Bruno César e Rossi como opções no banco. Mas o comandante vascaíno fez mistério e não confirmou a escalação.

"Em relação ao time, vamos procurar ir com força máxima contra o Avaí, mas temos que analisar todos os pontos, em especial o aspecto físico de cada um dos jogadores. Eu já tenho em mente a equipe que irá entrar em campo. Escolhi em cima das características do adversário", comentou.

Com o Vasco ainda invicto na temporada, Valentim destacou a importância da Copa do Brasil para o time cruzmaltino. "Tenho afirmado desde o início da temporada que o objetivo do Vasco é conquistar coisas grandes em 2019, e a Copa do Brasil é uma dessas competições que temos como meta."