Valentim enaltece a persistência do Vasco diante de um 'adversário muito forte'

Foi emocionante, mas o Vasco conseguiu se manter invicto no Campeonato Carioca. No clássico deste sábado, válido pela terceira rodada da Taça Rio, contra o Flamengo, o time cruzmaltino conseguiu marcar o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo, em um pênalti cobrado por Maxi López.

Para o técnico Alberto Valentim, mais importante do que o Vasco manter a invencibilidade foi a disposição para buscar o empate. Para ele, a atuação do time considerado titular foi boa, mesmo diante de um Flamengo "modificado, porém, muito forte".

"Nós começamos bem o jogo, criamos duas boas chances e poderíamos sair na frente. Mas tivemos de lutar muito pra buscar o empate, que só foi conseguido porque jamais desistimos de lutar", comentou Valentim, lembrando que espera escalar o time titular diante do Avaí, na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil. "Vou ter tempo para analisar as condições dos jogadores, mas a ideia é manter o que temos de melhor porque se trata de uma competição importante", adiantou.

Valentim ainda reconheceu que Maxi López, que entrou no segundo tempo, não foi tão bem porque esteve parado alguns dias negociando sua renovação de contrato. E o comandante citou um lance ocorrido com Danilo Barcelos, a quem ele foi abraçar no final do jogo. "Dei os parabéns a ele porque ele deu um pique e evitou o segundo gol do Flamengo. É isso que queremos, a entrega total e que todos nunca desistam de acreditar e de lutar", completou o técnico.

Após a partida, o zagueiro Werley comemorou a sequência da invencibilidade vascaína. "Clássico é clássico. Não conseguimos imprimir nosso estilo de jogo hoje e por isso tivemos dificuldades. Eles tiveram diversas oportunidades para matar o jogo e não conseguiram. Mas graças a Deus conseguimos marcar neste fim de jogo nesse pênalti para seguirmos invicto na competição", disse o defensor.

Após ter sido campeão da Taça Guanabara, o time alvinegro segue em um bom momento na Taça Rio, tanto que com esse empate está na segunda colocação do Grupo B, com cinco pontos ganhos. Em três partidas são uma vitória e dois empates.

Agora, o Vasco muda o foco e volta a campo nesta quinta-feira para a disputa do jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil diante do Avaí, em São Januário, às 21h30. Pelo Campeonato Carioca, o próximo jogo está marcado para o domingo, contra a Cabofriense, às 16 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).