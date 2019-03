Valentim exalta evolução do Vasco e nega 'jogo da afirmação' contra o Flamengo

Invicto, campeão da Taça Guanabara e classificado à terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco vive um grande início de temporada, mas terá neste sábado a dura missão de encarar o Flamengo, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Rio. O técnico Alberto Valentim reconheceu o peso diferente do confronto, mas negou que trate-se de um "jogo da afirmação" para o time cruzmaltino.

"São dias diferentes os que antecedem o clássico. Tem uma expectativa maior no começo da semana, preparação diferente, com certeza. Para todos, principalmente para os jogadores. Não é jogo da afirmação. Estamos no início de um trabalho, crescendo a cada dia. Isso é nítido. Independentemente do resultado, vamos continuar buscando essa evolução, sem deixar que nada atrapalhe", declarou nesta sexta-feira.

Se considerou que o jogo não mudará o destino do Vasco, Valentim admitiu que o clássico é importantíssimo em termos de competição. Afinal, um triunfo pode aproximar o time cruzmaltino das semifinais da Taça Rio. E se vencer também o segundo turno do Carioca, a equipe estará automaticamente na decisão do Estadual.

"Tem muita coisa em jogo, nossos objetivos. Continuamos em busca da Taça Rio. Vamos olhar outra parte do regulamento, que é a soma total, terminar em primeiro no nosso grupo. Esse é o objetivo. Buscamos chegar com mais vantagem possível no fim da Taça Rio", afirmou.

O treinador ainda comentou sobre a expectativa de conquistar um título pelo clube. "Quero ser campeão aqui no Vasco. Quero muito. O grupo merece muito, a diretoria está fazendo de tudo para nos dar a melhor condição de trabalho. Temos que trabalhar muito para fazer isso acontecer. Peço aos jogadores que lembrem disso a cada segundo do treino."