Valentim fecha preparação do Palmeiras para enfrentar Cruzeiro com treino fechado

O elenco do Palmeiras encerrou neste domingo a preparação para enfrentar o Cruzeiro, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador Alberto Valentim comandou uma atividade no gramado do estádio alviverde para treinar jogadas ensaiadas e de bola parada.

A principal dúvida do técnico da equipe alviverde é no meio de campo. Com a suspensão do volante Bruno Henrique, que levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, no domingo passado, em Porto Alegre, Jean, Thiago Santos, Felipe Melo e Arouca podem surgir entre os titulares, mas os dois primeiros têm mais chances.

Também existe a possibilidade da volta do zagueiro Mina, fora da equipe desde a eliminação na Copa Libertadores para o Barcelona, do Equador, no dia 9 de agosto, depois de sofrer uma fratura em um osso do pé esquerdo. Se jogar, o colombiano deverá formar dupla de zaga com Edu Dracena.

Já o meia venezuelano Guerra, contundido, segue fora do time. No ataque, o treinador deverá manter o trio que começou o jogo anterior: Keno, Borja e Dudu deverão iniciar a partida.

Desta forma, Alberto Valentim poderá iniciar a partida contra o time celeste com a seguinte formação: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho (Mina) e Egídio; Jean (Thiago Santos), Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Borja.

O Cruzeiro tem se mostrado um adversário complicado para o Palmeiras nesta temporada. No primeiro turno do Brasileirão, no dia 9 de julho, a equipe celeste venceu por 3 a 1, em Belo Horizonte. Ambos os clubes também se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Brasil - competição vencida pelo time cruzeirense. O Palmeiras foi eliminado do torneio devido ao critério dos gols marcados fora de casa, depois de empatar por 3 a 3, no Allianz Parque, por 1 a 1, no Mineirão.

Com 53 pontos, o time alviverde necessita da vitória para encostar no Corinthians, que perdeu para a Ponte Preta na rodada - 1 a 0, em Campinas (SP) - e permaneceu com 59. Caso vença o Cruzeiro, o Palmeiras terá a chance de ultrapassar a equipe alvinegra no dérbi da 32.ª rodada, no estádio Itaquerão, no domingo que vem.