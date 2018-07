Valentim fecha treino do Palmeiras e mantém mistério na escalação

O técnico Alberto Valentim fechou o treino do Palmeiras para a imprensa neste sábado e manteve o mistério na escalação da equipe que enfrentará o Corinthians no domingo, às 17 horas, no Itaquerão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A assessoria de imprensa do clube informou apenas que o treinador comandou um trabalho tático e que esboçou o provável time titular. Também ensaiou jogadas de bola parada, tanto defensivas quanto ofensivas, e no final promoveu o tradicional rachão.

A equipe que deve enfrentar o Corinthians tem ao menos três posições indefinidas. O zagueiro colombiano Yerry Mina, o volante Bruno Henrique e o atacante Willian, desfalques no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, podem retomar as vagas de titular.

A principal dúvida é no ataque. Depois de anotar os dois gols no empate diante do Cruzeiro, o colombiano Borja consolidou seu melhor momento desde que chegou ao Palmeiras. Por outro lado, Willian é o artilheiro do time na temporada e está recuperado de uma lesão na coxa esquerda que o tirou dos dois últimos jogos.

Se optar por mandar os dois a campo, Keno pode perder a vaga no time. No meio de campo, Jean substituiu Bruno Henrique na última partida. Mas o volante que estava suspenso foi titular nos três primeiros jogos de Alberto Valentim. A tendência é que retome a posição no clássico.

A dúvida em relação a Mina é mais por uma questão física. Ele está fora do time desde o dia 9 de agosto, quando sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo. O colombiano poderia ter voltado na última segunda-feira, mas se sentiu inseguro e pediu mais tempo para treinar.

MAIS OPÇÕES

Além dos três, o Palmeiras deve ter o venezuelano Guerra e Michel Bastos de volta, mas no banco de reservas. O primeiro se recuperou de luxação no ombro e o lateral-esquerdo, de inflamação no joelho.

O Palmeiras ocupa a vice-liderança no Brasileirão, com 54 pontos, a cinco de distância do Corinthians. O time alviverde deve ser escalado para a partida com: Fernando Prass; Mayke, Yerry Mina (Juninho), Edu Dracena e Egídio; Bruno Henrique (Jean), Tchê Tchê e Moisés; Keno (Willian), Dudu e Miguel Borja.