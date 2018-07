Valentim finaliza preparação e não define substituto de Felipe Melo no Palmeiras

O Palmeiras finalizou neste domingo, na Academia de Futebol, em São Paulo, a preparação para enfrentar o Avaí, nesta segunda-feira, em duelo marcado para as 20 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal dúvida está em quem substituirá o volante Felipe Melo, que foi suspenso em um jogo pelo STJD pela confusão com o corintiano Clayson no vestiário após o clássico do último dia 5.

Sem indicar quem entra na vaga de Felipe Melo, o técnico interino Alberto Valentim separou o provável time titular e realizou diversos ensaios táticos como movimentações, posicionamentos e bolas aéreas. O restante do elenco fez uma atividade técnica em campo reduzido.

Mesmo sem a definição, a tendência é que Thiago Santos seja titular, pelas características semelhantes às de Felipe Melo - volante marcador, que sai menos para o jogo - e pela partida ser fora de São Paulo. Arouca, que voltou a jogar recentemente, e Bruno Henrique, titular da posição antes de perder a vaga para Melo, são as outras opções. Jean também poderia ser usado, mas, com a lesão de Mayke, voltou à lateral direita.

Com as duas últimas vitórias sobre Flamengo e Sport, o Palmeiras já assegurou uma vaga na fase de grupo da Copa Libertadores de 2018. Conformado com o título do rival Corinthians, o time alviverde é o terceiro colocado, com 60 pontos, e briga pela vice-liderança com Grêmio e Santos.