Valentim lamenta desempenho ofensivo ruim e atuação do Botafogo no segundo tempo

O Botafogo não conseguiu se aproveitar do momento ruim do Grêmio na temporada. O time carioca fez uma partida apática e acabou sendo derrotado por 3 a 0 na tarde deste domingo, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o confronto, o técnico Alberto Valentim lamentou o desempenho ofensivo ruim do time botafoguense e também a atuação exibida principalmente na etapa final, quando levou mais dois gols e foi amplamente dominado pelos gremistas.

Em entrevista coletiva, o treinador fez uma breve análise de sua equipe. "Até gostei de algumas coisas no primeiro tempo, apesar do gol. O segundo tempo foi abaixo (do que a equipe poderia render). Eles (gremistas) estiveram mais perto de fazer gols do que nós de diminuir (o placar). Quinta-feira temos um jogo importante. Temos que recuperar bem agora", afirmou o comandante, se referindo ao duelo contra o Cruzeiro, no Engenhão, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Para Valentim, inclusive, o seu time poderia ter encerrado a etapa inicial da partida na Arena do Grêmio com um empate por 1 a 1 caso tivesse mais competência ofensiva. "Temos que continuar trabalhando e transformar nossas chances em gols. Podíamos ter empatado", lamentou.

O volante João Paulo, por sua vez, reconheceu que o adversário foi superior durante os 90 minutos. "Difícil falar agora. Vamos deixar a poeira baixar e analisar. Não conseguimos imprimir nosso jogo, principalmente na segunda etapa, quando precisávamos ter uma atenção especial. O Grêmio foi melhor", declarou o atleta.

João Paulo foi o único jogador do Botafogo parou para conversar com a imprensa no gramado após a partida no Sul. Todos os demais optaram por não dar entrevistas, tamanha preocupação com a situação da equipe do Brasileirão. Hoje, o time carioca tem 33 pontos e está apenas quatro acima da zona de rebaixamento.