Valentim minimiza perda do título e lamenta chances desperdiçadas pelo Botafogo

A derrota para o Fluminense neste domingo, por 3 a 0, no Maracanã, não abalou Alberto Valentim. Apesar de o Botafogo ter perdido o título da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, o treinador minimizou a importância do troféu. Mesmo derrotado, o Botafogo se garantiu na semifinal do Carioca. Vai enfrentar o Flamengo na quarta-feira e a vantagem do empate será do adversário.

+ TJD suspende punição aplicada pela Ferj a árbitro de Botafogo x Vasco

+ Flamengo fecha treino tático e faz mistério para semifinal do Campeonato Carioca

"Estou chegando agora como treinador no Rio. Óbvio que existe uma cultura e respeito, mas o título só nos daria a vantagem do empate para a semifinal. Não perdemos um título, mas só não teremos a vantagem na quarta-feira", avaliou.

O único fator para lamentar, segundo o técnico, foram as chances desperdiças por sua equipe, especialmente no final do primeiro tempo, quando o duelo ainda estava 1 a 0 para o Fluminense.

"Finalizamos 19 vezes, se não me engano, e o Fluminense 16. Precisamos colocar essa bola lá dentro. Precisamos caprichar mais", pontuou Valentim. "Alternamos bons e maus momentos. O que gostei foram as chances criadas, e o que não gostei foram as desperdiçadas."

Esses erros de finalização, acrescentou o técnico, podem valer a desclassificação na semifinal do Carioca. "Tivemos erros nesse jogo que não podemos cometer na quarta-feira", cobrou. "Precisamos melhorar para fazer um jogo melhor do que fizemos hoje (domingo)."

DATAS E HORÁRIOS

O duelo entre o Botafogo e o Flamengo, na quarta-feira, está marcado para as 21h45, no Maracanã. No mesmo tradicional estádio, Fluminense e Vasco vão duelar na quinta, às 21 horas. Os vencedores destes confrontos disputarão as finais nos dias 1º e 8 de abril, novamente no Maracanã.