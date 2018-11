Valentim prevê Flu cansado diante do Vasco, mas alerta para motivação do rival

O Vasco tem compromisso fundamental na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro neste sábado, quando encara o Fluminense em clássico que acontecerá no Maracanã. Se o time cruzmaltino teve a semana livre para trabalhar, o adversário vem do desgaste de uma viagem a Montevidéu e do duelo decisivo com o Nacional, na última quarta-feira.

"Se pudesse escolher entre ter uma semana cheia para trabalhar ou não, tenho certeza que o Marcelo (Oliveira) escolheria ter tempo para treinar", comentou nesta quinta o técnico Alberto Valentim, que, no entanto, alertou para a motivação do rival pela vaga obtida na semifinal da Copa Sul-Americana.

"Mas tem o outro lado também. Eles vão chegar para essa partida muito motivados pela classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. O que precisamos fazer é chegar muito fortes nessa partida. Não podemos ficar pensando se o adversário vai chegar mais cansado ou não. É fundamental fazermos nossa parte."

O Vasco ocupa a 14.ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Por isso, precisa de qualquer jeito da vitória, e para obtê-la, Valentim prometeu repetir o sistema mais ofensivo utilizado no empate com o Inter, na sexta-feira passada.

"Vamos ter um estilo de jogo bem parecido do que apresentamos contra o Inter. Teremos uma proposta de ataque, uma proposta de jogar em nosso campo ofensivo, algo que fizemos muito bem no final de semana passado. Também iremos procurar imprimir uma marcação forte quando não tivermos a posse de bola. Independente da formação que começará a partida, o torcedor pode ter certeza que vamos procurar atacar com organização, equilíbrio, e ter uma fase defensiva forte", garantiu.

Valentim preferiu não confirmar, mas a tendência é que escale o Vasco no sábado com: Martín Silva; Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castán e Ramon; Andrey, Willian Maranhão, Yago Pikachu, Fabrício e Marrony; Maxi López.