No Botafogo, Valentim prevê Grêmio forte no domingo, apesar de goleada

A goleada por 5 a 0 e a eliminação na semifinal da Copa Libertadores não vão fazer com que o Grêmio entre em campo abatido e desanimado, domingo, às 16 horas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, diante do Botafogo. A previsão é do próprio técnico botafoguense Alberto Valentim.

"O Grêmio tem um treinador que sabe trabalhar muito bem o vestiário. Sabemos que no futebol nos momentos difíceis e felizes não há muito tempo para lamentar ou comemorar. No Brasil e mundo se joga de três em três dias. Sabemos que o Grêmio vai estar forte, ferido sim, mas pensando só no Brasileiro", comentou o treinador.

"Vamos prontos para enfrentar um time forte, que vem jogando bem há anos, com muita qualidade técnica e um treinador que sabe gerir muito bem isso. Vamos buscar o resultado lá, podem ter certeza disso", disse o Valentim, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

Ele afirmou que o resultado do jogo no Maracanã só foi possível em um dia em que dá tudo certo para um time e tudo de errado para o outro. "Em sã consciência acredito que ninguém falaria que seria 5 a 0. Eu acredito que, se Flamengo e Grêmio jogassem mais 10 vezes, não vai acontecer um resultado igual. Pela qualidade individual e coletiva do Grêmio, pelo treinador que tem. Alguns jogos desse tipo acontecem, aconteceu com a gente infelizmente na Copa do Mundo. Futebol é assim."

O técnico só vai definir a escalação da equipe carioca após o treino deste sábado, mas adiantou que o zagueiro argentino Joel Carli vai retornar, após se recuperar de lesão, e vai herdar a vaga de Marcelo Benevenuto, contundido, para formar dupla com Gabriel. A dúvida é se poderá contar com o retorno do volante Alex Santana. Pelo menos para o banco de reserva.

"Estamos com esperança de levar o Alex para o jogo. Esta há quase 40 dias sem trabalhar com o grupo. Eu gosto muito de levar um jogador depois de ter feito algumas sessões de treino, e ele está treinando com a gente, isso é importante", disse Alberto Valentim, que demonstra preocupação com o fato de o Botafogo (13º colocado) só estar cinco pontos à frente do Cruzeiro (33 a 28), primeira equipe na zona de rebaixamento.

"Nós temos os nossos objetivos. Com uma vitória você consegue abrir ou manter uma vantagem dos adversários diretos, aqueles que estão mais embaixo na tabela. A gente sabe que vitória é sempre importante para dar mais tranquilidade, elevar o moral. Estamos trabalhando bem esses dias em relação àquilo que precisamos mostrar contra o Grêmio para buscar essa vitória", completou o técnico do rubro-negro carioca.