Valentim promete planejamento para não repetir erros no Vasco em 2019

Depois de lutar até a última rodada para fugir do quarto rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco promete melhor planejamento para em 2019 não repetir os mesmo erros. "Faremos um balanço do que foi bom e do que foi ruim", disse o técnico Alberto Valentim, que foi contratado em agosto até o fim do próximo ano.

Segundo o treinador, um dos motivos para a má produção da equipe foi o excesso de problemas para escalar a equipe. "No fim, quando conseguimos manter uma sequência, tivemos os resultados que nos ajudaram muito na classificação", disse o treinador, em entrevista ao canal Sportv, durante desembarque da equipe, após viagem desde Fortaleza, onde o time empatou com o Ceará sem gols.

Se Luiz Gustavo deve permanecer no elenco para a próxima temporada, Kelvin e Fabrício podem ser dispensados. Alberto Valentim deve se reunir com o presidente Alexandre Campello e o diretor Alexandre Faria nos próximos dias.

O clube fechou a temporada com apenas 43 pontos, na 16ª posição. Um na frente do Sport, o 17º colocado. Com a vitória dos pernambucanos por 2 a 1 sobre o Santos, o Vasco não poderia perder para o Ceará, caso contrário seria rebaixado.

Na última década, o Vasco tem brigado muito para fugir das últimas colocações. O tradicional clube de São Januário caiu para a Série B do Brasileiro em 2008, 2013 e 2015. A equipe carioca soma quatro conquistas nacionais: 1974, 1989, 1997 e 2000.