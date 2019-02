Valentim relaciona Max López, mas não garante argentino entre os titulares

O técnico do Vasco, Alberto Valentim, confirmou a presença do atacante Maxi López entre os relacionados para o clássico com o Fluminense, neste sábado, às 17 horas, no Mané Garrincha, em Brasília, mas não garantiu a escalação do argentino entre os titulares no duelo válido pela última rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

"Temos de ver o que o jogo pede. Se o Maxi não começar jogando, e não vou falar para vocês, ele só vai entrar se o jogo pedir", afirmou Valentim, referindo-se ao jogador, que prolongou a pré-temporada para evitar problemas físicos durante o ano.

Outro que busca um melhor aprimoramento físico é o meia Bruno Cesar, que atuou na vitória sobre a Portuguesa, no meio de semana, mas não tem escalação garantida entre os titulares.

O atacante Rossi, contratado por empréstimo de um ano junto ao Shenzhen, da China, não viajou para Brasília. Vai ficar no Rio, treinando em São Januário, em busca de aprimorar a forma física.

Com 12 pontos somados em quatro jogos, o Vasco está classificado às semifinais da Taça Guanabara. Mas Valentim não se ilude com a campanha 100% do time. "Se no começo da pré-temporada estivéssemos falando sobre quatro partidas e quatro vitórias, se eu estaria satisfeito, claro que estaria. Futebol se mata um leão por dia, mas estou gostando muito daquilo que tenho apresentado."

Um dos pontos a melhorar na equipe, segundo o treinador, é a defesa, apesar do setor só ter sido vazado duas vezes na competição. "Estou satisfeito (com a defesa), apesar de dizer que precisamos melhorar. Eu sou muito detalhista quanto a isso. Marcação individual. Cobro muito."

Uma provável escalação do o Vasco para o clássico tem: Fernando Miguel; Cáceres, Werley, Leandro Castán e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro e Dudu; Pikachu, Ribamar e Marrony.