Valentim se desculpa por derrota e promete 'trabalho dobrado' para reerguer Vasco

O técnico Alberto Valentim repetiu o que os jogadores do Vasco fizeram e se desculpou com a torcida pela derrota de sábado para o Santos. O comandante cruzmaltino deixou clara a insatisfação com o desempenho na queda por 3 a 0, em pleno Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, mas prometeu trabalho para deixar este resultado para trás.

"Muito bom saber que os jogadores pediram desculpa. Eu, como comandante, peço desculpa também. A melhor forma de corrigirmos isso aí é fazer com que as desculpas sejam transformadas em muito trabalho. Todos, incluindo a comissão, vão ter que trabalhar dobrado. A partir de agora teremos mais dias para treinar. Não é da boca para fora: vamos trabalhar muito, corrigir muita coisa. Precisamos repetir as coisas boas mais vezes", disse.

Recém-chegado ao Vasco, Valentim explicou que teve pouco tempo para imprimir seu estilo na equipe, o que pretende fazer agora. "Esses dias foram de coisas conversadas e feitas sem o ritmo adequado na parte física. O torcedor pode ter certeza que vamos colocar muito trabalho para fazer um campeonato bom para o Vasco."

Após a derrota em casa, o Vasco agora descansa e só volta a campo na quinta-feira, quando visita o América-MG no Independência. E Valentim considerou que o time cruzmaltino terá que recuperar justamente fora de casa os pontos perdidos no sábado.

"Temos que recuperar pontos fora de casa. Taticamente, aquilo que programamos, não fizemos. A gente tem uma altura de marcação, e com quatro minutos não obedecer essa altura, não pode. Falei para os atletas. Tenho como conceito de jogo. Nosso time tinha que ter feito pressão mais forte", disse.