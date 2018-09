Valentim tem reforços e Vasco deve ter três novidades contra o Santos

O técnico Alberto Valentim deverá contar com o Vasco reforçado para sua estreia em casa à frente da equipe. Depois de perder para o Atlético-PR por 1 a 0 na quarta-feira, fora de casa, o treinador terá ao menos três novidades na formação titular para a partida contra o Santos neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante argentino Maxi López volta de suspensão. O lateral-esquerdo Ramon treinou normalmente nesta sexta-feira e demonstrou estar recuperado de um edema na coxa esquerda. Outro que deve retornar ao time é o meia Wagner, que ficou fora do último jogo por desgaste muscular.

O lateral-direito Lenon lamentou o pouco tempo para trabalhar entre um partida e outra, mas disse que os jogadores já entenderam como um pouco a metodologia do novo treinador. "O Valentim já nos passou um pouco de sua filosofia, da forma que gosta que a equipe se comporte taticamente na fase decisiva", disse.

"É preciso acima de tudo ter atenção e concentração. Demonstrando esses atributos, vamos neutralizar o time adversário e ter mais tranquilidade para ir ao ataque buscar os gols necessários para vitória. Contamos com o apoio da nossa torcida no Maracanã. A presença de todos será de fundamental importância para nós", disse.

O Vasco ocupa a 15ª colocação com 24 pontos, a apenas três de distância da zona de rebaixamento. Para o duelo contra o Santos, a tendência é que o Vasco entre em campo com: Martín Silva; Lenon, Luiz Gustavo, Bruno Silva e Ramon; Desábato, Pikachu, Andrey, Raul e Wagner; Maxi López.