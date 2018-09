Valentim vê clássico 'com bons olhos' neste momento de crise do Vasco

Em crise dentro e fora de campo e sofrendo com os maus resultados, o Vasco entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Não bastasse a pressão pelo péssimo momento, o time cruzmaltino tem pela frente um clássico diante do Flamengo neste sábado, em Brasília. Se uma derrota pode empurrar de vez para o buraco, um triunfo vascaíno pode dar o embalo necessário para o início da recuperação. Pelo menos, foi o que considerou o técnico Alberto Valentim.

"Eu vejo com bons olhos encarar um clássico nesse momento. É um grande rival nosso e iremos enfrentá-los após termos tido alguns dias livres para treinamentos. Procuramos aproveitar esse período da melhor maneira possível para recuperar os jogadores e aprimorar nossa estratégia para a partida. Acredito que chegamos forte nesse jogo. Iremos procurar vencer para melhorar nossa classificação", declarou nesta sexta-feira.

Diante da fase vascaína, parte da torcida foi a São Januário em duas oportunidades nesta semana. Na primeira, cobrou o elenco e chegou a ameaçar "quebrar tudo" se a vitória não vier no sábado. Depois, porém, conversou com o elenco e prometeu apoio neste momento difícil.

"O encontro foi muito positivo porque vieram para nos apoiar, para fazer com que nós tenhamos a certeza de que eles estarão do nosso lado", considerou Valentim. "A semana está sendo muito positiva, os jogadores procurando assimilar rapidamente o que temos de ideia para este jogo."

Para o clássico, Valentim poderá ter o retorno do zagueiro Leandro Castán, do lateral Galhardo e do meia Giovanni Augusto, mas não confirmou a escalação deles como titulares. "O time já está definido, mas não vou passar qual é. O que posso garantir é que estamos bem preparados para esse jogo."